Bia Haddad luta por mais de 3h, mas cai para Bencic e se despede do WTA 1000 de Madri

O terceiro set foi digno de uma verdadeira batalha. Durante mais de uma hora, Bia e Bencic travaram uma disputa intensa, com games longos e alternância constante no domínio da partida. A brasileira salvou momentos de pressão, mas viu a suíça forçar muito o saque na reta final.

Sem que nenhuma das jogadoras conseguisse se impor totalmente, a decisão foi para o tie-break. No desempate, Bencic foi implacável: dominou as ações, não deu chances à brasileira e venceu por 7/6 (7/2), garantindo a vaga nas oitavas após 3h04min de confronto.

Atual 42ª do ranking e campeã olímpica em Tóquio-2021, Bencic retomou o circuito em 2024 após uma pausa para a maternidade e atravessa boa fase, tendo conquistado o título do WTA 500 de Abu Dabi. Nas oitavas de Madri, ela enfrentará a norte-americana Coco Gauff, número 4 do mundo.

Bia, atualmente 19ª do ranking, ainda busca embalar em 2025. Apesar da derrota, a atuação firme diante de Bencic mostra evolução em relação ao início da temporada, quando acumulou nove derrotas consecutivas.