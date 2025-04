Bayern vence o Mainz, mas título do Campeonato Alemão é adiado com triunfo do Leverkusen

O Bayern de Munique fez a sua parte neste sábado ao derrotar o Mainz por 3 a 0 na Allianz Arena, mas teve o título do Campeonato Alemão adiado. Isso porque o Bayer Leverkusen também venceu, mantendo a disputa aberta. As partidas foram válidas pela 31ª rodada da competição.

Apesar do adiamento, a situação do Bayern na tabela segue muito confortável. O time bávaro lidera com 75 pontos, contra 67 do Leverkusen, e precisa apenas de mais uma vitória nas três rodadas restantes para confirmar o título nacional, o primeiro da carreira de Harry Kane.

Dentro de campo, o Bayern dominou o Mainz desde o início. O placar foi aberto aos 26 minutos, quando Laimer fez jogada pela direita e encontrou Sané na área. O atacante cortou da esquerda para a direita e finalizou rasteiro para fazer 1 a 0.