Barcelona é campeão da Copa do Rei pela 32ª vez ao vencer o Real no 2º tempo da prorrogação

Além da vitória neste sábado, em Sevilha, o Barcelona já havia goleado o Real por 5 a 2 na final da Supercopa da Espanha. No penúltimo "El Clásico" da temporada, o Barcelona saiu na frente, tomou a virada, buscou o empate para forçar a prorrogação e fez o gol do título com Koundé aos 11 minutos da segunda etapa do tempo extra.

O Barcelona foi dominante na primeira etapa do tempo normal. O time teve maior posse de bola (63%)e um volume de jogo infinitamente maior: foram nove finalizações contra apenas uma do Real. Carlo Ancelotti, técnico do Real, escalou a equipe com Mendy na lateral-esquerda e Mbappé no banco. Os dois jogadores se recuperaram de lesões recentemente e tinha suas participações no começo do jogo em dúvida. Mais de um mês longe dos campos cobrou o preço do lateral, que antes dos 10 minutos de jogo foi ao chão e teve que ser substituído.

O Barcelona era envolvente, diferentemente do Real, que quando buscava o ataque tinha muita dificuldade para furar o esquema defensivo e conseguir finalizar. Aos 28 minutos, o Barcelona abriu o placar com um golaço de Pedri, que iniciou a jogada. Da intermediária, ele lançou Lamine Yamal pelo lado direito. O atacante de 17 anos prendeu a bola até a aproximação do mesmo Pedri, que acertou um lindo chute no ângulo direito do goleiro Courtois.

Pelo lado do Real, a dupla de ataque brasileira formada por Vini Jr. e Rodrygo era bem neutralizada. No final do primeiro tempo, Vini Jr. avançou pela esquerda, foi derrubado na área e chegou a pedir pênalti, mas o lance foi anulado por impedimento do brasileiro no início da jogada.

Em desvantagem no placar, Ancelotti voltou para o segundo tempo com Mbappé no lugar de Rodrygo. Logo no início da segunda etapa, Modric e Arda Guler também entraram no Real. O jogo ficou aberto, com o time da capital muito mais incisivo. Em menos de 20 minutos da segunda etapa, o time já tinha 8 finalizações, sendo 5 no alvo, exigindo boas defesas do goleiro Szczesny.

Mbappé foi decisivo para mudar a história do jogo. Aos 23 minutos, ele partiu em velocidade em direção à área do Barcelona e só parou ao ser agarrado por De Jong, que foi advertido com cartão amarelo. Na cobrança da falta, na altura da meia-lua, o atacante francês bateu muito bem. A bola bateu na trave direita antes de entrar.