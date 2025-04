Avaí vence América-MG por 3 a 0 e assume a liderança provisória da Série B

Em uma partida em que os dois ataques perderam muitas chances de gol, o Avaí foi mais eficiente e venceu o América-MG por 3 a 0 neste sábado, pela quinta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, no estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC).

Com o resultado, o Avaí chegou a 11 pontos, assumiu a liderança provisória da Série B e se manteve invicto na competição. Já o América, com nove pontos, aparece na quinta colocação.

O time catarinense viu o América criar as melhores oportunidades durante boa parte do jogo, mas aproveitou uma saída errada da defesa adversária para abrir o placar com JP, no primeiro tempo. No segundo tempo, o Avaí sacramentou a vitória no final, com gol aos 41 minutos, de Railan, de falta e de Gaspar, aos 45.