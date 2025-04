Atlético-MG vira, mas sofre empate no fim diante do Mirassol pelo Brasileirão

Jogando em casa, o Mirassol tomou a iniciativa e a primeira finalização aconteceu com apenas dois minutos, de Edson Carioca, da entrada da área. O Atlético, porém, respondeu rápido, com cabeçada perigosa de Vitor Hugo após cobrança de escanteio. Em outro lance atleticano, Rubens chutou de fora da área, com curva, e exigiu que o goleiro Alex Muralha espalmasse.

Mas quem abriu o placar foi mesmo o Mirassol, aos 11 minutos. Após cobrança de lateral no campo defensivo e toques rápidos, a bola chegou em Edson Carioca ainda na linha do meio-campo. Ele disparou em velocidade e, mesmo cercado por quatro jogadores, chegou à grande área e chutou no alto para marcar um belo gol.

Na parte final, o Mirassol quase ampliou com Cristian, que chutou rasteiro dentro da área, mas Everson fez grande defesa. Com dificuldades de furar a defesa, o Atlético abusou dos chutes fora da área, sem sucesso. No lance mais perigoso, Hulk chutou cruzado e Rony quase alcançou.

O segundo tempo iniciou quente e o Mirassol quase ampliou com Yago Felipe em chute de fora da área. A resposta do Atlético veio com Gustavo Scarpa, que acertou belo chute de primeira da entrada da área e a bola passou com muito perigo.

A partida seguiu bastante movimentada, mas quem conseguiu o objetivo desta vez foi o Atlético, que empatou aos 24 minutos. Hulk ficou com a bola perto da meia-lua, avançou para a esquerda e tocou para Rony. Ele ficou cara a cara com o goleiro e chutou rasteiro para marcar.

Pouco depois, a dupla entrou em cena novamente para virar o placar. Rony avançou na área e foi derrubado, sofrendo pênalti. Hulk foi para a cobrança e não desperdiçou, deslocando muito bem Alex Muralha. O Atlético seguiu no ataque e Rony levou perigo após chutar cruzado, exigindo boa defesa do goleiro.