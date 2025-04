Vila Nova, Remo e Chapecoense miram G-4 na 5ª rodada da Série B

A quinta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro terá sequência na noite desta sexta-feira, com mais dois jogos, envolvendo três times que brigam por vaga no G-4, a zona de classificação para a primeira divisão, da competição nacional.

Os jogos do dia se iniciam a partir das 19h, quando o apertado Criciúma encara o Remo, no Estádio Heriberto Hulse. Com apenas quatro pontos em quatro rodadas, o time catarinense tenta se distanciar da zona de rebaixamento e passar a brigar na parte de cima da tabela, enquanto o adversário tem oito e briga pelos primeiros lugares.

Pouco mais tarde, às 21h, no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia, é a vez de Vila Nova e Chapecoense fazerem um duelo direto na parte de cima da tabela. Com seis pontos, o time de Chapecó tenta se aproximar do G-4, enquanto o time da casa, com sete, também busca brigar pelas primeiras colocações.