São Paulo adota precaução com problema muscular e Arboleda desfalca o time contra o Ceará

Em recuperação de cirurgia no tornozelo direito, o volante Pablo Maia deu mais uma passo para o retorno aos gramados ao iniciar atividades no gramado sob supervisão dos profissionais de fisioterapia do São Paulo. Iniciou a transição física ao lado de Lucas Moura, que volta na terça-feira, diante do Náutico, pela copa do Brasil.

Nesta sexta-feira, Lucas mostrou que está plenamente recuperado do trauma no joelho direito ao desempenhar a função de curinga na atividade com duas equipes de 13 jogadores. Por fim, ainda fez trabalhos específicos.

Também tratando uma lesão muscular na coxa esquerda, o meia Oscar foi outro a trabalhar no gramado do CT da Barra Funda. O camisa 8 fez atividades com bola sob orientação do fisioterapeuta Betinho, também demonstrando que reforço a equipe em breve.