Rio e Niterói revelam logomarca da candidatura para os Jogos Pan-Americanos de 2031

As cidades do Rio de Janeiro e Niterói, candidatas conjuntas a sediar os Jogos Pan-Americanos e Parapan-Americanos de 2031, apresentaram a logomarca oficial da campanha, nesta sexta-feira, no Parque Olímpico, na Barra da Tijuca.

O logo mostra um sol que une as cores que representam cada cidade, além de raios, que também lembram pontes, homenageando a tradicional Ponte Rio-Niterói, que liga os dois municípios. Segundo material divulgado, as cores laranja e amarelo simbolizam Niterói, "cidade do sol poente, da cultura vibrante e do horizonte aberto". Já os tons de azul fazem alusão ao Rio, "com seu mar, seu céu e sua alma pulsante".

O evento foi realizado com as presenças dos prefeitos do Rio, Eduardo Paes (PSD), e de Niterói, Rodrigo Neves (PDT). Marco La Porta e Yane Marques, presidente e vice-presidente do Comitê Olímpico do Brasil (COB), respectivamente, também fizeram parte da solenidade.