Remo busca o empate no fim contra o Criciúma e segue invicto na Série B

Foi com emoção que o Remo manteve sua invencibilidade na Série B do Campeonato Brasileiro. Mesmo com um jogador a menos na reta final, buscou o empate por 1 a 1 diante do Criciúma, no Estádio Heriberto Hulse, pela quinta rodada. Reynaldo foi o autor do gol do time paraense. Morelli marcou para os catarinenses.

Com o resultado, o Remo segue no G-4, em quarto lugar, com nove pontos, mas pode perder a posição ao final da rodada. Já o Criciúma segue na zona intermediária, com cinco pontos.

O Remo começou o jogo mais organizado e criou chances nos primeiros minutos. Janderson, aos três, carimbou o travessão. Depois, Pedro Rocha recebeu na área, mas pegou muito embaixo da bola. Aos poucos, o Criciúma conseguiu equilibrar a partida, principalmente marcando os lados do campo.