Murilo, Veiga, Bruno Rodrigues e Mayke iniciam transição física no Palmeiras; Ríos vira opção

Sem descanso após ganhar do Bolívar na altitude de La Paz na quinta-feira à noite, pela Libertadores, o Palmeiras já voltou às atividades na manhã desta sexta-feira visando o confronto com o Bahia, domingo, no Allianz Parque, no qual defenderá a liderança isolada do Brasileirão. Vivendo melhor fase da temporada, o técnico Abel Ferreira ainda pode ganhar reforços com Murilo, Raphael Veiga, Bruno Rodrigues e Mayke iniciando transição fíica e com Richard Ríos trabalhando sem dores.

O elenco voltou de madrugada da Bolívia e os jogadores dormiram algumas horas na academia de Futebol. Os titulares fizeram trabalho regenerativo e foram dispensados para descansar em casa. Já os demais jogadores foram ao gramado pra atividades técnicas em dimensões reduzidas com objetivos específicos.

Com o auxílio de jovens da base nos trabalhos, Abel Ferreira recebeu boas notícias para a sequência da temporada, na qual o time alviverde vem de sete vitórias seguidas, defenderá as lideranças na Libertadores e no Brasileirão e estreará na Copa do Brasil diante do Ceará.