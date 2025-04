Madri inicia construção de autódromo para F-1 com corrida de escavadeiras e Sainz 'embaixador'

Começou oficialmente nesta sexta-feira as obras para a construção do Autódromo de Madri para a Fórmula 1. Em evento que contou com uma corrida de escavadeiras elétricas e teve a participação do "embaixador" Carlos Sainz Jr., piloto da Williams, foi lançada a pedra fundamental para o futuro palco do GP da Espanha.

Com a aprovação da licença de construção de Madring, como será chamado o autódromo, o evento de inauguração realizado em Valdebebas nesta sexta-feira contou com a presença de diversas autoridades, incluindo a presidente da Comunidade de Madri, Isabel Diaz Ayuso, e o piloto madrilenho Carlos Sainz.

A nova pista foi apresentada em uma maquete. O traçado de 5,4 quilômetros terá 22 curvas, duas a mais do que o projeto original, incluindo La Monumental na Curva 12, com inclinação de 24% que se estende por 550 metros, e da qual Sainz destacou como o ícone potencial do circuito.