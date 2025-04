Jornal espanhol aponta 'momento crítico' de Vitor Roque: 'Flaco López deu um recital'

Ainda sem marcar no Palmeiras, Vitor Roque começa a lidar com a concorrência no ataque de Abel Ferreira. Lesionado, ele não viajou à Bolívia para o duelo com o Bolívar, pela Copa Libertadores, e acompanhou de longe a atuação de Flaco López, destaque no triunfo por 3 a 2. O argentino teve participação direta nos três gols alviverdes, foi comparado com "Ronaldo Fenômeno" pelos companheiros e ameaça a vaga de titular de Vitor Roque.

O jornal espanhol As destacou este "momento crítico" de Vitor Roque, que se soma ao "recital" de Flaco na Bolívia. Desde que chegou ao Palmeiras, disputou dez partidas, mas não conseguiu ir às redes ou dar assistências neste período, em que disputou jogos por Campeonato Paulista, Libertadores e Brasileirão. Ele chegou a marcar duas vezes, mas teve os gols anulados pelo árbitro de vídeo - o mais recente no clássico com o Corinthians.

"Ele (Vitor Roque) não se adaptou bem ao plano de seu técnico, ainda não se entrosa com seus companheiros de ataque e todos eles jogam em alto nível quando ele não está por perto", escreveu o As nesta sexta-feira. Somando com a reta final de sua passagem pelo Betis, da Espanha, o atacante já está há 18 jogos sem marcar.