João Fonseca encerra programação da quadra central em Madri neste sábado

Após uma estreia tranquila na quinta-feira, João Fonseca voltará ao saibro do Masters de Madri neste sábado. Pela programação do torneio, divulgada nesta sexta, o tenista brasileiro vai jogar mais uma vez na prestigiada quadra central, encerrando a programação do dia, algo geralmente reservado aos grandes medalhões do circuito.

Como é comum no mundo do tênis, a partida não tem horário definido. Será a segunda da rodada noturna, pelo horário local. Fonseca entrará em quadra após a partida entre a polonesa Iga Swiatek e a checa Linda Noskova, que vão entrar na Manolo Santana Stadium às 15h, pelo horário de Brasília.

Se esta partida da chave feminina durar 1h30min, é possível, então, que o jogo do brasileiro comece entre 16h30 e 17h, de Brasília. Fonseca vai duelar na quadra central, também chamada de "Caixa Mágica", com o americano Tommy Paul, atual número 12 do mundo - já foi o 9º no início deste ano. Será o primeiro confronto entre os dois no circuito.