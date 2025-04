Dorival usou esquema do Corinthians em Flamengo campeão, mas gols sofridos liga alerta

O Corinthians viu e negociação com Dorival Junior ganhar ares de "novela", mas conseguiu fechar a contratação do seu principal alvo para a sucessão de Ramón Díaz. Será a primeira vez que o treinador de 63 anos comanda o time do Parque do Jorge. Apesar de ter saído da seleção brasileira em baixa, com dura goleada sofrida para a Argentina, o técnico chega ao time alvinegro com o prestígio de ter realizado campanhas vitoriosas nos seus últimos clubes.

Em princípio, Dorival não tinha a expectativa de voltar a trabalhar tão cedo e chegou a recusar uma investida do Santos até ser convencido a aceitar o cargo no Corinthians. O período entre a demissão da seleção e o "sim" ao projeto corintiano foi de praticamente um mês.

Dorival foi escolhido para treinar a seleção após a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) se frustrar com o italiano Carlo Ancelotti, sonho do presidente Ednaldo Rodrigues. Com trabalhos vitoriosos por São Paulo e Flamengo, a opção por Dorival pareceu ser a mais segura, mas ele errou em aguardar cegamente pelo retorno de Neymar, não conseguiu dar padrão ao time brasileiro e tomou decisões incoerentes.