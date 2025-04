Caribé é ouro nos 50m livre do Maria Lenk com 2ª marca do ano e que daria o bronze olímpico

Grande esperança no atual ciclo olímpico da natação brasileira, Guilherme Caribé aumentou seus feitos na ainda precoce carreira nesta sexta-feira. O baiano de 22 anos conquistou o título dos 50m livre do Troféu Maria Lenk com sua melhor marca da carreira e a segunda no mundo em 2025: 21s46 que daria o bronze olímpico em Paris-2024.

O título no Parque Aquático do Flamengo, no Rio de Janeiro, se soma ao índice para o Mundial de Esportes Aquáticos de Cingapura, entre 11 de julho e 3 de gosto, conquistado já nas eliminatória s da manhã, com 21s93. Caribé já havia feito história há dois dias, quando venceu a final dos 100m livre com o tempo de 47s10, marca que o colocou na liderança do ranking mundial e como o 10º nadador mais rápido da história na prova.

A marca de Caribé na final do Troféu Maria Lenk nesta sexta-feira é muito próxima do recorde mundial do ano, cravado pelo russo Egor Kornev com 21s43. E o colocaria no pódio dos Jogos Olímpicos de Paris-2024 na vaga do fenômeno francês Florent Manaudou, que levou o bronze com 21s56 - era campeão olímpico da prova em 2012.