Víctor Valdés, ex-goleiro do Barcelona, assume o comando de time da quarta divisão da Espanha

Na condição de goleiro que mais vezes vestiu a camisa do Barcelona em seus tempos de jogador, Víctor Valdés volta a aparecer no cenário esportivo, mas em outra função. Aos 43 anos, ele é o novo treinador do Real Ávila, equipe que disputa a Quarta Divisão da Espanha.

A terceira derrota consecutiva da equipe foi determinante para que a direção do clube optasse pela demissão de Miguel de la Fuente. Em franca crise técnica, o time venceu apenas um compromisso nos últimos sete confrontos.

Assim, diante de um cenário tenso, Valdés assume a função de treinador. O objetivo imediato é evitar que o Ávila fique fora dos playoffs da quarta divisão. Atualmente a agremiação figura na quarta posição do Grupo D.