Torcedores do Lyon protestam contra Textor e citam Botafogo: 'Quem será o otário?'

O empresário John Textor foi alvo de protestos da torcida do Lyon (FRA), com direito a cobranças e faixas ofensivas. O principal alvo foi o centro de treinamento do clube. Exibida na fachada, a faixa mais agressiva aponta o número de jogos restantes do Lyon nesta temporada europeia e cita até o Botafogo, num questionamento geral sobre o trabalho do americano dono dos dois clubes.

"Do orgulho à vergonha, quatro lutas pelo pódio. Sem dinheiro no final da temporada, Molenbeek? Botafogo? Lyon? Quem será o otário?", diz uma das faixas, sobre qual seria o próximo clube que aceitaria o comando de Textor. O Molenbeek, da Bélgica, também pertence ao grupo da Eagle Football.