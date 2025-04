Santos repele técnicos e Corinthians se desgasta para substituir Ramón Díaz

Houve também sondagens ao ítalo-brasileiro Thiago Motta e ao argentino Tata Martino. As buscas por um novo profissional são comandadas pelo CEO Pedro Martins, segundo o qual o Santos "precisa diferenciar o orgulho do passado do saudosismo", que, disse ele, vai matar o clube.

No dia seguinte à demissão de Caixinha, o executivo disse ser difícil aceitar a cultura de resultados que tanto derruba técnicos e considerou o fracasso uma "construção coletiva". Diante de tantas negativas, o presidente Marcelo Teixeira cogita efetivar o interino César Sampaio no cargo. O ex-jogador integra a comissão permanente.

CORINTHIANS FICA SEM TITE E VIVE ENTRAVE COM DORIVAL

Sem técnico há uma semana, desde que demitiu o alvo santista Ramón Díaz, o Corinthians vive situação menos dramática que o rival do litoral, mas a recusa de Tite e a negociação arrastada com Dorival Júnior tornaram o cenário mais desconfortável.

A diretoria corintiana esperava resolver o assunto antes da partida desta quinta-feira, contra o Racing-URU, pela Copa sul-americana. Tite chegou a avançar nas tratativas para voltar a treinar o time pelo qual foi bicampeão brasileiro e vencedor da Libertadores, mas uma crise de ansiedade o fez recuar e decidir continuar afastado dos gramados.

Sem concretizar o sonho de ter o gaúcho no comando, o clube voltou a procurar Dorival Júnior, com quem já havia conversado antes do sinal positivo dado por Tite. Gerente de futebol, Fabinho Soldado viajou a Florianópolis, onde mora Dorival, para negociar os termos do contrato, mas voltou para São Paulo sem um acordo.