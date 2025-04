Saiba para quem o Corinthians deve e como tenta evitar punições desportivas

No total, as dívidas corintianas somam mais de R$ 76 milhões, além da correção da inflação. Não há incidência de juros. Dresch classifica a decisão como um "convite a calote".

Em paralelo ao acordo no CNRD, o Corinthians obteve placar favorável no Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP), em 9 de abril, para a homologação de um plano para quitar R$ 367 milhões por meio do Regime Centralizado de Execuções (RCE). A previsão é de que o valor seja pago em aproximadamente dez anos utilizando 4% das receitas recorrentes do clube. As dívidas serão corrigidas pelo Índice de Preços ao Consumidor (IPCA) e há meta de quitação de 60% no sexto ano.

Com o plano homologado, as ações e execuções em curso contra o Corinthians ficam suspensas, e os credores envolvidos no RCE poderão fazer cobranças apenas dentro dos termos previstos pelo plano. Com os pagamentos, as dívidas serão quitadas de forma "automática, irrestrita e irrevogável".

Tanto o acordo no TJSP quanto na CNRD dão respiro aos cofres do Corinthians, que sofreu com frequentes bloqueios de valores em 2024 por causa de ações na Justiça. Assim, mesmo com o faturamento recorde de R$ 1,1 bilhão, o clube tinha dificuldades para manter o fluxo de caixa.

Cabe ressaltar que a maior parte do passivo do Corinthians é referente a dívida com a Caixa Econômica Federal pela Arena em Itaquera. O clube deve aproximadamente R$ 668 milhões ao banco estatal pelo estádio, cujo naming rights pertence à empresa farmacêutica Neo Química.

As partes assinaram um Protocolo de Intenções junto à Gaviões da Fiel, principal organizada do clube, para quitar o estádio por meio de uma "vaquinha". Cerca de R$ 40 milhões já foram arrecadados e a iniciativa, que em princípio duraria seis meses, deve ser prorrogada.