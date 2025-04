Novorizontino supera o Athletico-PR e dorme no G-4 da Série B

No duelo dos times postulantes ao acesso, Novorizontino e Athletico-PR abriram a quinta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro em jogo isolado nesta quinta-feira. Com dois gols de Pablo Dyego, o time paulista superou o rival direto por 2 a 1 e entrou, de forma momentânea, no G-4 - grupo de acesso - da competição.

O fato curioso da partida é que Pablo Dyego começou no banco de reservas, mas teve que ser acionado logo com quatro minutos de bola rolando após lesão de Robson. Com a vitória, o Novorizontino chegou a nove pontos, em quarto lugar, empatado com o Athletico-PR, que segue líder devido aos critérios de desempate, mas pode ser ultrapassado ao fim da rodada.

O jogo começou com problemas para o Novorizontino. Com menos de cinco minutos, Robson sentiu uma lesão e teve que sair de campo. Substituído por Pablo Dyego, não demorou para a estrela do atacante brilhar. Após bate e rebate, o camisa 7 aproveitou a sobra na área e abriu o placar, aos 10.