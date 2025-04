NBA oficializa jogos de Knicks e 76ers em quarto ano de pré-temporada nos Emirados Árabes

Estão definidos os jogos e as datas das partidas internacionais da NBA na pré-temporada da edição de 2025/26, na qual os Emirados Árabes Unidos receberão os times do melhor basquete do mundo pelo quarto ano seguido. Desta vez, os escolhidos para atuarem no Oriente Médio serão o New York Knicks e o Philadelphia 76ers. Também ocorrerão jogos na China e na Austrália.

"A National Basketball Association (NBA) e o Departamento de Cultura e Turismo de Abu Dabi (DCT Abu Dabi) anunciam hoje que os Jogos da NBA Abu Dabi 2025 contarão com o New York Knicks e o Philadelphia 76ers jogando partidas de pré-temporada na quinta-feira, 2 de outubro, e no sábado, 4 de outubro, na Etihad Arena, na Ilha Yas", informou a NBA em comunicado oficial.

A Liga de Basquete dos Estados Unidos fez questão de frisar os nomes de peso dos clube para já iniciar a divulgação do evento. "Os Knicks contam atualmente com o duas vezes All-Star da NBA, Jalen Brunson, o cinco vezes All-Star da NBA, Karl-Anthony Towns, e Mikal Bridges, membro da primeira equipe defensiva da NBA de 2022. Bridges e Brunson jogaram em Abu Dabi como membros da seleção masculina de basquete dos EUA (USAB) antes da Copa do Mundo FIBA de Basquete de 2023. Towns participou dos Jogos da NBA de Abu Dabi de 2023 como membro do Minnesota Timberwolves", informou a Liga.