Lucas treina com bola e pode reforçar São Paulo na Copa do Brasil

O São Paulo está muito próximo de ganhar um reforço de peso. O meia-atacante Lucas Moura trabalhou pela primeira vez com bola no campo, nesta quinta-feira, em atividade dos jogadores que não foram ao Paraguai para a vitória por 2 a 0 sobre o Libertad, pela Copa Libertadores, na quarta. Ele pode ser novidade de Luís Zubeldía na terceira fase da Copa do Brasil, diante do Náutico, no dia 29, no Morumbis.

O astro são-paulino está plenamente recuperado de um trauma no joelho direito sofrido em clássico com o Palmeiras, pelas semifinais do Campeonato Paulista, ainda em março. E iniciou a etapa de transição com a preparação física.

A última etapa antes de voltar a jogar é recuperar o ritmo de jogo e a condição física. Antes do jogo com o Alianza Lima, dia 10, pela Libertadores, Lucas Moura revelou que estava sofrendo por acompanhar o time de fora do campo e que necessitava de mais dez dias ou duas semanas para voltar a jogar.