Liderança do Brasileirão, Libertadores e elogios da imprensa não iludem Abel: 'É uma armadilha'

Líder do Grupo F da Copa Libertadores, primeiro colocado no Campeonato Brasileiro e dono de sete vitórias consecutivas. Este é o currículo atual do time do Palmeiras. Mas a boa fase não ilude o técnico Abel Ferreira, que preferiu dar uma 'gelada' nos elogios da imprensa após o triunfo importante, desta quinta-feira, diante do Bolívar, em La Paz, na Bolívia.

"Tenho que pôr gelo na imprensa, porque os mesmos que vão elogiar agora são os mesmos que nos rasgaram no Paulista e ainda fomos à final. Nossa força é que sabemos o que fizemos dentro. E tudo leva tempo. Mesmo com os lesionados, fizemos o Paulistão sem nenhum reforço e fomos muito bem. Aos jogadores, falo para não ler o que escrevem porque agora vão ser muitos elogios, e é armadilha. Quando deixam massagear nosso ego, é um perigo", afirmou o treinador português em entrevista coletiva na capital boliviana.

Sobre o jogo na altitude de 3.600 metros de La Paz, Abel fez questão de elogiar a equipe pelo desempenho. "Disse aos jogadores que iriam sofrer, assim como em Fortaleza. Aqui seria procurar o ar para respirar. Eu subi escada e estou cansado, imagina os jogadores."