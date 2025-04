Igor Jesus confia em recuperação do Botafogo em busca de boa campanha no Mundial de Clubes

A temporada 2025 não vem empolgando os torcedores do Botafogo até aqui. A 15ª colocação no Brasileiro e o penúltimo lugar no Grupo A da fase classificatória da Libertadores ajudam a alimentar a desconfiança do torcedor alvinegro. O centroavante Igor Jesus, no entanto, aposta em uma reviravolta neste cenário quando o assunto em pauta é o Mundial de Clubes. Em entrevista ao site da Fifa, ele afirmou que o time tem tudo para entrar numa crescente e exaltou o trabalho do técnico português Renato Paiva.

"Estamos nos preparando da melhor forma para chegar lá e não ter nenhum tipo de dificuldade. Com a nossa qualidade, queremos implementar o trabalho do treinador. O Renato Paiva (técnico atual) é um cara que chegou agora e está mostrando o seu estilo tático. É um trabalho praticamente do jeito que o Artur Jorge (comandante que conquistou a Libertadores e o Brasileiro do ano passado) fazia", disse o artilheiro.

Um dos principais nomes do elenco, Jesus destacou a similaridade dos métodos dos dois treinadores portugueses para confiar em uma evolução. "É um trabalho mais nas entrelinhas. Eu acho que isso facilita muito pra nós. Tenho certeza que iremos usar isso da melhor forma (nos jogos)", afirmou.