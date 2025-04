Hugo Calderano desfruta momento pós-título e busca 'sol' até Olimpíada: 'Campeão para sempre'

Hugo Calderano viveu o auge de sua carreira no último fim de semana. O título da Copa do Mundo do Tênis de Mesa, diante do número 1 do mundo, o chinês Lin Shidong, colocou o nome do brasileiro para sempre na história do esporte. De um momento em baixa, como destacou logo após a vitória em Macau, o atleta muda sua postura nesse momento pós-título, pensando em ter mais descanso na rotina de treinos e viagens, em busca literalmente de "mais sol" até a Olimpíada de Los Angeles-2028.

"Uma onda de alegria, de felicidade", classifica o atleta sobre o título na Copa do Mundo, em entrevista coletiva nesta quinta-feira. "Um pouco de satisfação de ter conseguido uma coisa tão grande no tênis de mesa. Imediatamente, após vencer, percebi que me tornei campeão da Copa do Mundo para sempre. Uma sensação de ter deixado meu nome na história do esporte."

A frase de Hugo não é à toa: o brasileiro se tornou o primeiro campeão masculino não asiático ou europeu a disputar e ganhar uma final de Copa do Mundo na história. No pódio, a bandeira brasileira foi hasteada entre os rivais chineses. Midiático entre os fãs do esporte no continente asiático, foi a primeira vez que ele celebrou um título deste peso diante dos rivais.