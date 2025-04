Hamburgueria vegana de Hamilton e Leonardo DiCaprio fecha após prejuízo de R$ 51 milhões

O principal motivo para o fechamento são as perdas financeiras causadas pela marca. Estima-se que o prejuízo tenha chegado a 7,9 milhões de euros - algo próximo a R$ 51 milhões, na cotação atual. Podemos confirmar que os restaurantes Neat Soho e Camden fecharão até o final deste mês. Neste momento, não temos mais comentários", disse um porta-voz.

Estas não são as primeiras lojas da rede que são fechadas. No ano passado, as unidades de Nova York e de Dubai tiveram suas atividades encerradas. Em 2019, só Londres chegou a possuir oito lojas da marca. Restam os estabelecimentos de Milão, na Itália, e em Wembley.