Destaque contra o Racing, Hugo Souza minimiza falta de técnico: 'Confiamos na diretoria'

Quase um mês afastado do time do Corinthians por causa de lesão, Hugo Souza foi um dos destaques da equipe na vitória sobre o Racing-URU, por 1 a 0, nesta quinta-feira, na Neo Química Arena, pela terceira rodada do Grupo C da Copa Sul-Americana. O goleiro amenizou o fato de o time ainda estar sem técnico após a demissão de Ramón Díaz.

"Temos confiança no trabalho da diretoria e temos certeza de que eles vão escolher o melhor comando para a nossa equipe. A nossa obrigação é ouvir as orientações de quem estiver no banco, entrar em campo e fazer o melhor possível", disse o jogador, autor de pelo menos três belas defesas.

O atacante Romero, autor do gol da vitória, destacou a importância do resultado, que deixou o time com esperanças de alcançar as oitavas de final na Sul-Americana.