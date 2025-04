Casagrande elogia joia da base do São Paulo: 'Linhagem Lamine Yamal'

Além da valorização, o ex-atacante comparou o futebol do meia-atacante com o do espanhol Lamine Yamal e do palmeirense Estêvão.

"É uma vantagem que ele tem. É uma linhagem de novos jogadores que vem surgindo: a linhagem Lamine Yamal. Começou a ter essa linhagem no futebol, todos muito jovens. O Estêvão é parecido, e o (Lucas) Ferreira é parecido", completou.

Lucas Ferreira saiu do banco no intervalo e deu novo ritmo ao time de Luis Zubeldía. Além da bola na rede, que inaugurou o triunfo, ele participou da jogada que culminou no gol de André Silva.