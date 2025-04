Bologna volta a ganhar do Empoli e vai à decisão da Copa da Itália após 51 anos diante do Milan

Como já era previsto, o adversário do Milan na decisão da Copa da Itália será o Bologna. Nesta quinta-feira, no Renato Dall'Ara, em Bolonha, o time da casa voltou a ganhar do Empoli, desta vez por 2 a 1, e se garantiu na final com o rival de Milão, agendada para o dia 14 de maio, em Roma, após 51 anos de espera.

Antes de a bola rolar, jogadores das duas equipes prestaram um emotivo minuto de silêncio em homenagem ao papa Francisco, morto na segunda-feira. Com as luzes do estádio apagadas e jogadores com lágrimas nos olhos, os sessenta segundos foram respeitados. Logo depois, veio uma salva de palmas ao pontífice argentino.

Será uma final para salvar a temporada ruim. As equipes se enfrentaram em fevereiro, no estádio Renato Dall'Ara, e os donos da casa ganharam por 2 a 1, de virada, na ocasião aumentando a crise milanesa no Campeonato Italiano. Mas, na história, a superioridade do time de Milão é bastante grande. Foram 175 embates, com 79 triunfos rossoneros diante de 48 dos oponentes e outros 48 empates.