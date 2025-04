São Paulo conta com estrela de garoto, vence o Libertad e lidera grupo na Libertadores

O time, ainda com três zagueiros, tinha mudanças no ataque. Ferreirinha aparecia mais centralizado, próximo de André Silva. O volume de meio de campo fez com que o São Paulo dominasse as ações na primeira etapa. Aos 15 minutos, veio a chance mais clara. André Silva recebeu dentro da pequena área com o gol aberto, mas chutou por cima.

Mesmo jogando em casa, o Libertad teve postura reativa. O time paraguaio só conseguiu chegar em erros do São Paulo na saída de bola. Em um dos lances, Cédric saiu errado e entregou a bola para Melgarejo, que tabelou com o veterano Cardozo e assustou os são-paulinos.

Zubeldía voltou do intervalo disposto a ser mais ofensivo. Bastava não errar na defesa para não ser atacado. Assim, Cédric saiu para entrada do garoto Lucas Ferreira.

Foi dos pés do garoto que o placar foi aberto. Em transição rápida, André Silva abriu na direita para o camisa 48. O menino carregou, invadiu a área e bateu entre as pernas do goleiro. Foi o primeiro gol de Lucas Ferreira como profissional.

O banho de água fria veio pouco depois. Após escanteio do Libertad, Wendell interceptou a bola com o braço aberto dentro da área. O árbitro Cristián Garay demorou quase cinco minutos para ir ao VAR e atestar pênalti.

Na cobrança, estava Melgarejo, artilheiro do Libertad na temporada, com sete gols. O camisa 10, porém, não tomou distância e bateu direto no travessão, para alívio do goleiro Rafael.