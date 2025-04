Presidente do San Lorenzo é pressionado após vídeo polêmico e denúncias de corrupção

Além do vídeo, Moretti também teve de responder sobre a denúncia que aponta irregularidades no uso de recursos do clube. A acusação envolve pagamentos supostamente sem respaldo administrativo e decisões financeiras que não teriam sido aprovadas pelo conselho deliberativo. A Procuradoria já teria iniciado uma apuração preliminar sobre o caso.

A crise administrativa ocorre em meio a uma fase esportiva instável do San Lorenzo, que tenta se recuperar no campeonato argentino. O episódio agrava ainda mais o ambiente político do clube, conhecido historicamente por sua intensa vida interna. Parte da oposição já cogita abrir um processo formal de destituição contra o presidente.

O escândalo veio à tona poucos dias após a morte do papa Francisco, torcedor confesso e símbolo afetivo do San Lorenzo. A coincidência temporal intensificou o impacto da crise entre os torcedores, que esperavam um momento de recolhimento e respeito, mas se depararam com uma nova controvérsia dentro do clube.