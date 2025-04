Neymar técnico? Jogador divulga e apaga sugestão de escalação do Santos nas redes sociais

A maior surpresa sugerida seria na lateral-esquerda, com a saída de Escobar para a entrada do menino Souza. A promessa está lesionada e ainda não teve seu retorno confirmado pelo departamento médico do clube.

Neymar ainda não se manifestou sobre o motivo da postagem e nem de sua remoção. Enquanto isso, ele segue fora dos campos tratando de uma lesão no músculo semimembranoso da coxa esquerda, sofrida na vitória do Santos diante do Atlético Mineiro, por 2 a 0, na Vila Belmiro, no dia 16 de abril. Partida válida pela quarta rodada do Brasileirão.

É o segundo problema muscular do camisa 10 na temporada. Anteriormente, ficou afastado durante 42 dias entre os meses de março e abril por causa da mesma coxa esquerda. Não há prazo para um novo retorno.

O próximo compromisso do elenco santista será no domingo, contra o Red Bull Bragantino, na Baixada Santista, também pelo campeonato nacional. O interino César Sampaio segue no comando para o duelo. A equipe ocupa o 18° lugar, dentro da zona de rebaixamento.