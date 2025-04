Nadal troca raquete de tênis pelo golfe e sonha em disputar torneio contra Federer e Djokovic

Um dos maiores jogadores de tênis de todos os tempos, Rafael Nadal agora concentra as suas atenções de atleta aposentado em outra modalidade: o golfe. Com 22 títulos de Grand Slam no currículo, o espanhol diz ter outros sonhos. E um deles seria poder desafiar gigantes da raquete, mas desta fez, como golfista.

Em entrevista ao jornal The Thelegraph, o espanhol manifestou o desejo de encarar nomes como o sérvio Novak Djokovic, o suíço Roger Federer ou o inglês Andy Murray.

Sem encostar em uma raquete desde que se aposentou, há quase seis meses, Rafael Nadal demonstrou estar confiante quanto ao seu rendimento agora como novato no golfe.