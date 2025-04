Milan desbanca arquirrival Inter sob gritos de 'olé' e se garante na decisão da Copa da Itália

Depois de empate por 1 a 1 na ida, as equipes prometiam um jogo aberto e na busca da vitória pela vaga direta no tempo normal. Empolgado por vaga na semifinal da Liga dos Campeões ao eliminar o forte Bayern de Munique, a Inter começou mais atrevida, porém sem pontaria.

O Milan foi equilibrando as ações e chegou às redes aos 35 minutos. Após troca de passes que começou pela esquerda, o lateral Jimenez recebeu aberto na direita, viu Jovic erguer o braço e cruzou com perfeição, na cabeça do camisa 9.

Atrás do placar, a Inter sofria para entrar na área do Milan e a saída se tornou os chutes de fora da área. Antes do descanso, Bisseck arriscou duas vezes, uma para fora e outra nas mãos de Maignan.

O Milan voltou melhor na etapa final e rapidamente abriu cômoda vantagem no placar. Logo aos 4 minutos, a Inter não conseguiu cortar s cobrança de escanteio na área e Jovic, esperto, esticou o pé esquerdo para ampliar. A Inter estava atordoada e quase levou o terceiro a seguir. Jimenez mandou raspando.

A Inter demorou a se encontrar na etapa. Na base dos cruzamentos e escanteios, quase diminuiu em linda cabeçada de De Vrij e defesaça de Maignan. Arnautovic também teve sua chance pelo alto e falhou.

Restando cinco minutos, a festa milanesa foi consumada com o terceiro e decisivo gol. Lindo passe de Rafael Leão para Reijnders bater cruzado na saída do goleiro Josep Martínez e fechar a conta. Celebrou exibindo o símbolo do clube. O jogo chegou aos 45 minutos com gritos de "olé" e o árbitro optou por finalizar a partida sem acréscimos.