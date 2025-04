John falha, Botafogo perde para Estudiantes na Argentina e se complica na Libertadores

Com o tempo, o Estudiantes passou a dominar a posse de bola, alcançando 61% no primeiro tempo, e a pressão sobre a defesa do Botafogo aumentou. O time argentino teve uma boa chance com a cabeçada de Carrillo, mas o goleiro John brilhou, fazendo uma grande defesa.

No entanto, aos 37, o goleiro botafoguense falhou em um lance decisivo. Após um cruzamento na área, Alex Telles fez o corte, mas a bola ficou com Carrillo, que arriscou de fora da área. A bola desviou em Gregore, pegou efeito e enganou completamente o goleiro John, que não conseguiu evitar o gol e sofreu um ‘frangaço'. O Estudiantes abriu o placar e foi para o intervalo em vantagem.

No segundo tempo, com a pressão do Estudiantes cada vez mais intensa, o técnico Renato Paiva optou por mudanças ousadas em busca de reverter o cenário desfavorável. O treinador substituiu dois jogadores com características mais defensivas para a entrada de Vitinho e Matheus Martins, ambos conhecidos por sua capacidade ofensiva.

No entanto, a tática não teve o efeito desejado. O Botafogo continuou sendo pressionado pelo time argentino, que manteve o controle do jogo e seguiu em busca de ampliar a vantagem. O Botafogo não conseguiu reagir à altura e, apesar das mudanças, não impôs o ritmo esperado e saiu da Argentina com um resultado negativo.

Na próxima rodada, o Botafogo enfrenta o Carabobo na terça-feira, dia 6, às 19h, no estádio Misael Delgado, em Valência, na Venezuela. No dia seguinte, às 21h, o Estudiantes visita a Universidad de Chile, no estádio Nacional, em Santiago.

FICHA TÉCNICA