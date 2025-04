Hansi Flick e Barcelona têm renovação de contrato acertada, diz jornal

Em alta junto à diretoria do Barcelona, o técnico Hansi Flick já tem a renovação de contrato com o clube catalão definida. De acordo com o jornal Marca, as duas partes chegaram a um acordo sobre o tempo do novo vínculo (que agora vai até o meio do ano de 2027), mas o anúncio só será divulgado ao final desta temporada.

Líder isolado do Campeonato Espanhol, finalista na Copa do Rei e nas semifinais da Liga dos Campeões, Flick impôs um estilo de jogo que agrada a cúpula diretiva do clube. De acordo com a Rádio Catalunya, o vínculo atual do treinador terminaria ao fim da temporada 2026.

Satisfeita com o trabalho do comandante alemão, a diretoria do Barcelona seu reuniu com o estrategista para afinar os detalhes da sua permanência. Ainda segundo o veículo, a extensão de apenas um ano foi uma exigência do próprio Flick.