Gabigol manda indireta para Roger Flores: 'Qual era o apelido quando jogava?'

Roger criticou o momento atual de Gabigol durante o programa Seleção, do sportv: "Para você jogar futebol, você tem que ser apaixonado por bola, por jogar futebol. E eu não sei se essa paixão dele já se foi, ou se ele está mais apaixonado por outras coisas e o futebol está em segundo plano, 28 anos é auge físico", disse o ex-atleta. "Ele está em um clube gigantesco, apaixonante, em uma cidade gostosa de viver, com um torcedor que abraça. O que é que falta para esse cara?", completou.

Aos 28 anos, Gabigol vive momento difícil na carreira, longe de repetir as grandes atuações da época do Flamengo. No Cruzeiro, ele foi apresentado como a maior contratação para a temporada. Mas, atualmente, ocupa o banco de reservas. Ele soma sete gols em 13 jogos no ano.