Fluminense e Atlético-MG empatam em noite infeliz para os brasileiros na Sul-Americana

Três times brasileiros entraram em campo na noite desta quarta-feira pela terceira rodada da Copa Sul-Americana, e apesar de resultados pouco empolgantes, Fluminense e Atlético-MG conseguiram manter-se na briga pelas respectivas lideranças de seus grupos. Já o Vitória, atuando em casa, acabou derrotado e segue sem vencer na competição.

Com um time reserva e sem o técnico Renato Gaúcho à beira do gramado, o Fluminense empatou por 1 a 1 com o Unión Española, no Chile. O time tricolor saiu atrás no segundo tempo, após falha de Thiago Santos que resultou no gol de Aránguiz, mas buscou a igualdade nos acréscimos com Nonato, que acertou um belo chute aos 48 minutos.

Com o resultado, o Fluminense chegou aos sete pontos e manteve-se na liderança do Grupo F, à frente de Once Caldas, Unión e Club Gualberto Villarroel.