Botafogo tem duelo complicado contra o Estudiantes pela Libertadores

O elenco do Estudiantes é considerado um dos melhores do futebol argentino. O principal destaque do time treinado por Eduardo Dominguez é o volante Cristian Medina, que surgiu nos últimos anos como uma das grandes promessas do país e se destacou pelo Boca Juniors. Ele chegou a negociar com o Botafogo no final de 2023, mas as tratativas não avançaram.

Velho conhecido do torcedor do Internacional, o centroavante Lucas Alario também é um dos nomes mais relevantes. Ele foi contratado pelo Colorado no começo da temporada passada, mas não conseguiu se firmar e rescindiu seu vínculo em janeiro deste ano. Os zagueiros Sebastián Boselli e Ramiro Funes Mori, e o volante Gabriel Neves, ex-São Paulo, também são destaques.

FICHA TÉCNICA

ESTUDIANTES X BOTAFOGO

ESTUDIANTES - Matías Mansilla; Eric Meza, Sebastián Boselli, Funes Mori e Santiago Arzamendia; Gabriel Neves, Santiago Ascacibar, Cristian Medina e José Sosa; Tiago Palacios e Guido Carrillo (Lucas Alario). Técnico: Eduardo Dominguez.

BOTAFOGO - John; Vitinho, David Ricardo, Alexander Barboza e Cuiabano (Alex Telles); Gregore, Marlon Freitas e Savarino; Artur, Igor Jesus e Matheus Martins. Técnico: Renato Paiva.