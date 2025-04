André Carrillo confia na recuperação do Corinthians em jogo crucial pela Sul-Americana

O Corinthians finalizou sua preparação para o confronto desta quinta-feira, diante do Racing-URU, na Neo Química Arena, com o objetivo de se recuperar na Sul-Americana. Na tarde desta quarta-feira, a equipe comandada pelo técnico Orlando Ribeiro realizou um treinamento intenso no CT Dr. Joaquim Grava.

Após um trabalho de força na academia e o aquecimento no gramado, o elenco se dedicou a dois exercícios táticos, além de ajustes em jogadas de bola parada ofensivas e defensivas.

Com um ponto conquistado em dois jogos, o Corinthians ocupa a terceira posição no Grupo C, e a partida contra o adversário da rodada se apresenta como uma grande oportunidade para a equipe buscar sua primeira vitória. Para o meia André Carrillo, esse jogo é crucial para uma virada de chave na trajetória do clube na competição.