Tite recusa Corinthians pela terceira vez desde saída da seleção brasileira e frustra torcida

Com o cargo à disposição, Tite não aceitou a investida corintiana. Ele alegou, inclusive publicamente, que não gostaria de trabalhar no Brasil naquele ano. "Toda equipe brasileira que pensar no Tite como técnico esquece, que ele não vai treinar", afirmou em entrevista ao podcast Flow antes da Copa do Mundo do Catar, em agosto de 2022. "Podem me chamar de mentiroso, do que vocês quiserem, sem palavra e tal."

Poucos meses depois, em outubro, no entanto, ele chegou a um acordo com o Flamengo, rejeitando o clube alvinegro. A questão é que, naquele momento, Duílio Monteiro Alves, então presidente do Corinthians, buscou o treinador após a saída de Vanderlei Luxemburgo. O ano turbulento vivido pela equipe afastou o comandante, que já estava aberto a novas propostas.

"Estava em 2023. Mas vale a pena lembrar que é totalmente compreensível. Era um ano político, iria mudar a diretoria depois de 16 anos no poder. O Tite não sabia o que iria acontecer", afirmou Fábio Santos, durante o programa "Resenha da Rodada", na ESPN. Sem Tite, Mano Menezes foi o escolhido da diretoria para encerrar a temporada e iniciar o ano de 2024 à frente da equipe.

"Tenho muito orgulho de estar técnico do Flamengo. Minha carreira tem sido pautada desta forma. Não retira a gratidão que tenho pelo Corinthians", afirmou Tite em 2024, quando enfrentou seu ex-clube, na Neo Química Arena, pela primeira vez desde que acertou com o Flamengo. Em setembro do mesmo ano, foi demitido do clube rubro-negro após eliminação na Libertadores, diante do Peñarol, e resultados ruins no Brasileirão.

RECUSA POR SAÚDE MENTAL

Nesta terça-feira, o treinador já era esperado pelo Corinthians para assinar o contrato com o Corinthians. Pela manhã, no entanto, Tite alegou que irá "cuidar da saúde mental e física". Uma forte crise de ansiedade sofrida na madrugada foi determinante para a sua decisão de dar atenção à sua saúde mental.