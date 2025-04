Thiago Monteiro sai na frente, mas perde de virada no quali de Madrid

O equilíbrio se repetiu na volta dos dois tenistas até que Quinn abriu vantagem no nono game. O brasileiro respondeu com uma quebra imediata e o set novamente foi para o tie-break. No momento de definir o confronto, Monteiro não conseguiu se impor e sofreu com uma derrota de 7 a 0.

Apesar do revés, ele ainda tem chances de entrar na chave principal do torneio espanhol na condição de lucky-loser. Monteiro, 94º no ranking, estreou na noite de segunda-feira pela competição e superou o americano Mitchell Krueger (150º) por 2 sets a 0.