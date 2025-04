Red Bull Bragantino se despede do Nabi Abi Chedid e inicia jornada rumo à nova arena

"Até logo, Nabizão." Com essa mensagem nas redes sociais, o Red Bull Bragantino marcou o fim de um ciclo e o começo de outro. A vitória sobre o Cruzeiro no domingo foi o último jogo do clube no estádio Nabi Abi Chedid antes do início das obras que vão transformar o local em uma arena moderna, com padrão internacional. O projeto, liderado pelo grupo Red Bull, marca mais um passo na profissionalização e estruturação do clube.

Ainda não apresentado ao público, o projeto do novo estádio deverá ter capacidade para 20 mil pessoas e atenderá às exigências da Conmebol para partidas de mata-mata na Copa Libertadores e na Copa Sul-Americana. A previsão é que a reforma dure de quatro a cinco anos. Durante esse período, o Bragantino atuará no estádio Municipal Cícero de Souza Marques, também em Bragança Paulista.

A nova casa temporária passou por obras de adequação bancadas pelo próprio clube, com investimento de R$ 22 milhões. A capacidade é para 10 mil torcedores e a gestão do local será feita pelo clube durante os 42 meses de concessão - prazo que ainda pode ser prorrogado. O estádio pertence à prefeitura e foi reformado para permitir que o Bragantino siga jogando em casa enquanto aguarda a entrega da nova arena.