São Paulo rompe contrato com Viva Sorte por conflito de interesses com patrocinador máster

O São Paulo jogará suas próximas partidas com um patrocinador a menos. A marca Viva Tricolor, da parceira Viva Sorte, já não estampou o omoplata da camisa do clube no clássico com o Santos. O clube informou nesta segunda-feira que acertou o rompimento do acordo de R$ 45 milhões acertado em agosto de 2024, ainda na sexta-feira, por causa de um conflito de interesses com o patrocinador máster, a Superbet.

"O São Paulo Futebol Clube informa que o contrato de patrocínio com a empresa Viva Sorte, que estampa nos uniformes do clube a marca Viva Tricolor, está rescindido a partir de hoje (17/4). Como efeitos imediatos, a marca deixará de ser veiculada na camisa do clube, bem como será cessada a exploração de outras propriedades cedidas, que eram objeto da relação. O SPFC adotará as medidas necessárias para preservar seus interesses e implementar seus direitos decorrentes do fim da parceria", informou o clube.

A Superbet não achou correto investir milhões no São Paulo e ter uma empresa concorrente no uniforme do clube. E notificou os dirigentes, que acataram as reclamações. Recentemente, a Viva Sorte lançou sua própria plataforma de apostas e acabou virando rival.