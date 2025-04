Santos: presidente fala sobre Neymar e admite chance de efetivar Sampaio

A derrota por 2 a 1 para o São Paulo, no último domingo, marcou o primeiro revés do Santos sob o comando interino de César Sampaio. Mesmo com o tropeço, o presidente do clube, Marcelo Teixeira, não descartou a possibilidade de efetivar o ex-jogador no cargo, caso o departamento de futebol não encontre uma alternativa segura no mercado. A busca por um novo técnico segue a cargo do CEO Pedro Martins.

"Tem chance de efetivar o César Sampaio se o Santos não conseguir uma alternativa segura para a continuidade do trabalho. O César é um profissional que foi contratado para a comissão técnica permanente. Agora a gente aguarda esse trabalho do departamento de futebol para poder monitorar e ter as informações para definições nesta semana", afirmou Teixeira.

Enquanto o futuro da comissão técnica segue indefinido, o clube também observa com atenção o processo de recuperação de Neymar, que voltou a se lesionar e ainda não tem data para retornar aos gramados. Apesar do novo revés físico, o presidente reforçou a importância da presença do camisa 11 no projeto alvinegro, mesmo fora de combate.