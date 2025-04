Lucas adia retorno e São Paulo foca na recuperação de lesões e treinamento de posse de bola

Além de Lucas Moura, o time do São Paulo segue sem outros importantes desfalques, como Oscar (lesão na posterior da coxa esquerda), Luiz Gustavo (tromboembolismo pulmonar), Pablo Maia (cirurgia no tornozelo direito) e Calleri (ruptura do LCA do joelho esquerdo). Apesar disso, o time continua treinando para dar a resposta necessária dentro de campo.

O trabalho físico também foi focado nos goleiros, que realizaram atividades específicas, como passes curtos, agilidade e velocidade, a fim de aprimorar as qualidades técnicas para a sequência da temporada. Zubeldia segue monitorando os atletas e desenvolvendo um trabalho coletivo e individual para fortalecer ainda mais o elenco.

Com sete pontos no Campeonato Brasileiro, o São Paulo agora vira a chave para a Libertadores, onde ocupa a vice-liderança do Grupo D, com quatro pontos. O time sabe que a vitória contra o Libertad, fora de casa, é fundamental para seguir na zona de classificação para a próxima fase da competição.