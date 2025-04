De Bruyne diz que saída do City foi decisão do clube e manifesta desejo de seguir na Inglaterra

Kevin De Bruyne voltou a falar sobre sua saída do Manchester City e trouxe novidades. Segundo o meio-campista belga, a decisão de não renovar seu contrato partiu do próprio clube, sem que nenhuma oferta tenha sido feita ao longo da temporada. Apesar da surpresa, o camisa 17 afirmou respeitar a posição da diretoria e expressou o desejo de permanecer no Campeonato Inglês após o fim de seu vínculo.

"Fiquei um pouco em choque. Eu não recebi nenhuma oferta durante todo o ano. Eles simplesmente tomaram a decisão. Obviamente, eu fiquei um pouco surpreso, mas eu tenho que aceitar", revelou o jogador, em entrevista após a vitória sobre o Everton por 2 a 0.

Com contrato válido até junho de 2025, De Bruyne afirmou que ainda se sente em plenas condições de atuar em alto nível. Recuperado de lesão, ele tem sido importante na reta final da temporada e acredita que poderia continuar contribuindo dentro do projeto do clube. "Acredito que ainda estou em boa forma, já joguei bem mais do que no ano passado. Me sinto bem e o ritmo está voltando."