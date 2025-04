Curry supera marcação dupla e comanda vitória dos Warriors sobre os Rockets nos playoffs da NBA

"Para vencermos jogos de basquete, é preciso que Steph Curry seja ótimo. E ele foi exatamente isso", comemorou o pivô Draymond Green. "Curry fez algumas jogadas incríveis e, obviamente, nos carregou ofensivamente junto com Jimmy (Butler)", completou o técnico Steve Kerr.

Além da grande performance do camisa 30, que acertou 12 de seus 19 arremessos de quadra, Butler também apareceu bem, sobretudo no último quarto, definindo o placar e colaborando com outros 25 pontos.

Com força desde o início, os Warriors levaram uma vantagem de 13 pontos ao intervalo, com 47 a 34. O time de San Francisco voltou ligado e chegou a abrir 23, com 64 a 41, antes de dar uma "desligada." Após seguidos pedidos de tempo, os Rockets se ajustaram e fecharam o terceiro somente nove atrás: 69 a 60.

No quarto decisivo, empurrado pela torcida, o time da casa encostou com 76 a 73, em demonstração de que poderia dar uma incrível virada. Os Warriors não baixaram a guarda e com uma cesta de três de longe de Curry, abriram 82 a 75 e não mais foram ameaçados. Butler fez sete pontos na reta final mostrando que é jogador de playoff e ajudou o Golden State a quebrar o mando de quadra do Houston Rockets.

A rodada de domingo ainda contou com três jogos, nos quais todos os mandantes ganharam, com destaque para o massacre do Oklahoma City Thunder sobre o Memphis Grizzlies, por 131 a 80. O Cleveland Cavaliers fez 121 a 100 no Miami Heat e o atual campeão, Boston Celtics, passou pelo Orlando Magic com 103 a 86.