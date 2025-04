Coritiba quer manter boa fase na Série B diante do Remo no Pará

Já no começo da noite, a partir das 19h, o Novorizontino, quinto colocado nas duas últimas edições da Série B e atualmente com três pontos, recebe o Criciúma, recém-rebaixado da Série A, em Novo Horizonte (SP), no Jorge Ismael de Biasi. Os visitantes somam três pontos.

A quarta rodada da Série B chega ao fim apenas na terça-feira, com dois rebaixados da Série A, Atlético-GO e Cuiabá, jogando às 19h30 em Goiânia (GO). Às 20h, dois times vindos da Série C, Volta Redonda e Ferroviária, se enfrentam em Volta Redonda (RJ).

Confira os jogos desta segunda-feira:

18h

Amazonas x Avaí

19h