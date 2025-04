Com um a menos, Criciúma segura empate por 1 a 1 com Novorizontino na Série B do Brasileiro

No fechamento da quarta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro na noite desta segunda-feira), Novorizontino e Criciúma ficaram no empate por 1 a 1, no Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP). O time catarinense abriu o placar ainda no primeiro tempo, mas teve um jogador expulso e por isso, precisou fazer de tudo para segurar a igualdade até o final.

De qualquer forma, o resultado mantém o Novorizontino sem derrotas na Série B, agora com seis pontos. Em quatro jogos foram três empates e uma vitória. Já o Criciúma, vem logo abaixo, com quatro. Depois de duas derrotas seguidas nas primeiras rodadas, goleou o Athletic-MG, por 4 a 0, na última rodada e empatou nesta segunda.

Mostrando a qualidade dos dois elencos que prometem brigar pelo acesso no decorrer dessa Série B, o primeiro tempo começou movimentado, com os dois times buscando espaço para chegar com perigo ao gol adversário. Tant, que aos 17 minutos, o Criciúma abriu o placar. Léo Alaba cruzou na medida para Popó, que se adiantou ao zagueiro e testou para a rede.